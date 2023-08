Le théâtre s’amène à Portneuf-sur-Mer

Nouveaux résidents de Portneuf-sur-Mer depuis un an, André Frappier et son épouse Linda Corriveau souffleront un vent théâtral sur leur village d’accueil. Bien connu sur la scène culturelle montréalaise, le couple présentera la pièce de théâtre Envol le 27 août au pavillon Desjardins du camping municipal.

Ayant acquis une résidence au bord de la mer en juin 2022, les deux passionnés de théâtre y séjournent de mai à octobre. Le reste de l’année, ils retournent à la vie urbaine de Montréal.

« Mon épouse a habité Baie-Comeau lors de son cégep et dans son adolescence. Je voulais venir voir où elle avait étudié et on a exploré la région. C’est là qu’on a vu cette maison à vendre près du fleuve. On est tombé en amour avec elle. On a trouvé l’endroit vraiment superbe », raconte André Frappier.

Le fondateur de la compagnie Théâtre du Vertige conjugue l’écriture et la mise en scène depuis bon nombre d’années. À Portneuf-sur-Mer, il présentera une pièce de son cru, écrite il y a une dizaine d’années, s’inspirant de ses expéditions d’alpinisme au Népal, au Pérou et en Argentine.

« Le sujet, c’est la haute montagne. J’ai fait beaucoup d’alpinisme dans l’Himalaya et dans les Andes. Les personnages au centre de mes pièces sont souvent dans la haute montagne », ajoute celui qui jouera le rôle principal.

« Mon épouse va jouer un rôle. Il y a une particularité parce que c’est une femme alpiniste, mais c’est moi qui l’interprète même si je suis un homme. Je n’ai pas trouvé la comédienne qui pouvait l’interpréter correctement et au théâtre, on peut se permettre à peu près tout. Donc, c’est moi qui suis le porte-parole sans que je prenne l’allure d’une femme », dévoile le metteur en scène.

Le spectacle d’une heure raconte l’histoire émouvante d’une femme alpiniste qui après avoir traversé des épreuves déchirantes, le suicide de sa sœur, la chute mortelle de son fils, la trahison de son amoureux, se lance seule en hiver, comme son père avant elle, dans une ascension extrême d’une des plus hautes montagnes de l’Himalaya.

« La pièce reste encore très actuelle et je vais plus loin dans l’interprétation. Ç’a mûri », souligne M. Frappier. De son côté, Linda Corriveau tient un rôle qui ponctue les scènes en intervenant au cours de l’interprétation. La mise en scène de la pièce avait d’abord été réalisée par le fils du couple, Sébastien Frappier.

Comme la salle du camping est très petite, il y aura quelques éléments de décor, mais très simples. « Au cœur de la pièce, c’est vraiment le texte et le jeu », assure le comédien.

La réception de cette présentation théâtrale déterminera si d’autres projets de ce genre seront réalisés par les nouveaux Portneuvois dans l’avenir. « On verra comment les gens recevront une pièce de théâtre. Habituellement en dehors de Montréal, on présente souvent des pièces d’été. Celle-là, ce n’est pas spécialement une pièce d’été, c’est un drame », affirme André Frappier, assurant sa présence tous les étés à Portneuf-sur-Mer.

Parcours riche en culture

André Frappier a étudié en lettres à l’Université de Montréal et en interprétation à l’École nationale de théâtre du Canada. Il a enseigné le théâtre longtemps au Cégep du Vieux Montréal. Le comédien a aussi joué à la télévision, avant de se consacrer pleinement à sa compagnie de théâtre pour laquelle il a écrit une douzaine de spectacles. L’écriture a aussi pris une place importante dans sa vie professionnelle. Il est l’auteur de plusieurs romans et essais, dont La détresse meurtrière des hommes.

Quant à Linda Corriveau, elle gagne d’abord sa vie comme traductrice. Elle a été directrice de la galerie d’art Corno pendant 10 ans. Elle est en train d’écrire un livre sur la peintre Johanne Corneau (alias Corno) à la suite de sa mort en 2016. Elle est également passionnée par l’écriture.

Linda Corriveau tiendra un rôle dans la pièce présentée à Portneuf-sur-Mer le 27 août. Photo courtoisie