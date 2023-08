Orchestre symphonique de la Côte-Nord : Un vent de renouveau soufflera sur la région

Le concert Un vent de renouveau a été créé en collaboration avec l’Ensemble Renouveau qui réunit déjà cinq amis qui se sont rencontrés au conservatoire de musique. Pour ce spectacle régional, Benoit Gauthier, chef de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, les accompagnera à la flûte.

L’Ensemble Renouveau est formé de deux sopranos, Carole-Anne Roussel et Évelyne Larochelle, et d’un trio d’instrumentistes composé de la violoniste Jessy Dubé, du violoncelliste Simon Desbiens, qui signe tous les arrangements et quelques compositions, et du pianiste Bruce Gaulin.

« Le mandat de ces cinq musiciens est d’amener la musique directement aux gens », explique Benoit Gauthier. Le quintette a voyagé dans toutes les régions de la province afin de pouvoir permettre aux Québécois d’apprivoiser ou simplement de savourer la musique classique.

« Nous ne sommes pas seulement dans la musique classique, ce sera un spectacle fait sur mesure avec des thématiques », dévoile M. Gauthier. De la musique de film, populaire et même folklorique sera proposée « sous forme d’unité qui rassemblera toutes les œuvres », a précisé le chef d’orchestre.

Ce spectacle offert en terre nord-côtière est proposé, et surtout, est conçu pour les Nord-Côtiers, selon M. Gauthier.

« Ça nous permet d’aller à la rencontre des gens, de poursuivre notre mission et de créer des liens avec le milieu », décrit le chef d’orchestre. Faire une tournée avec 40 musiciens est beaucoup plus difficile qu’une tournée à six musiciens professionnels.

Nouveauté avec ce concert, les spectateurs auront un rôle important dans un spectacle qui promet d’être interactif entre les musiciens sur scène et le public. « On les invite à poser des questions, à réagir, à nous donner leur aperçu tout au long du spectacle », exprime-t-il.

« En musique classique, il y a une espèce d’étiquette qui est associée au concert et cette étiquette-là vient créer une distance entre les spectateurs et les musiciens sur scène. Le but, c’est de briser ça », ajoute-t-il. Le choix des salles plus intimistes fait aussi partie de la stratégie de la tournée.

Le 30 août, les protagonistes du concert Un vent de renouveau offriront l’opportunité d’assister à plusieurs heures de répétition afin de créer le lien avec le public baie-

comois. La population sera invitée gratuitement à l’endroit choisi par les musiciens et l’information sera diffusée sur les réseaux sociaux.

Les dates de la tournée :

Jeudi 31 août | 19 h 30 | Sept-Îles

Vendredi 1er septembre | 19 h 30 | Baie-Trinité

Dimanche 3 septembre | 15 h | Baie-Comeau

Mercredi 6 septembre | 19 h 30 | Pessamit

Jeudi 7 septembre | 19 h 30 | Tadoussac