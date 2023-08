Le quatuor Quinos est le troisième et dernier invité de la série On Jazz sous la lune. Photo Facebook

Quinos pour le dernier On Jazz sous la lune

C’est le quatuor Quinos qui conclura la 16e édition de la série On Jazz sous la lune. Le 2 septembre, au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, il sera temps de se laisser emporter par le jazz, le post-rock et le bruitisme expérimental.

Il s’agira du troisième et dernier spectacle de la saison 2023. Les quatre partenaires de longue date, qui forment le groupe Quinos, en profiteront pour présenter en première mondiale leur 5e album intitulé Le temps que les maisons s’écroulent.

« Ils viennent présenter, à On Jazz sous la lune, le fruit de longs travaux estivaux enregistrés dans le bois entre Laterrière et La Baie, créés en soutien aux sinistrés des glissements de terrain de Saguenay à l’été 2022 », affirme la responsable des communications, Marie-Claude Trottier.

« On peut aussi parier qu’ils joueront quelques pièces de leur tout premier opus Lune de Miel pour l’occasion », poursuit Mme Trottier.

Le quatuor est formé de Alex Dodier, saxophone ténor, effets et claviers, Mathieu Létourneau, batterie, Louis Beaudoin de la Sablonnière, guitare 7 cordes et Guillaume Tremblay, saxophone alto, Fender Rhodes et claviers.

La musique de Quinos gravite autour d’improvisations rythmées et complexes, soutenues par un puissant et imperturbable groove d’ancrage, formant l’arrière-plan d’un paysage sonore où se dévoilent des influences d’avant-garde jazz, du funk harmo-mélodique d’Ornette Coleman au radicalisme de John Zorn.

Les places pour la représentation en plein air sont limitées et les billets sont en vente avant la tenue de l’événement sur lepointdevente.com.

Rappelons que le dernier On Jazz sous la lune s’est réalisé sous le charme d’Olivia Khoury, une artiste à l’avenir prometteur et à la voix inoubliable. Le premier concert jazz sous les étoiles a quant à lui mis en vedette le pianiste québécois d’origine cubaine Julian Gutierrez. Il a présenté son deuxième album, Goldstream, le 1er juillet.