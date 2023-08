Un projet pour remplir le ventre des élèves de la polyvalente des Rivières

« Les jeunes ont faim », c’est la conclusion tirée par la directrice générale du Centre d’action bénévole Le Nordest à Forestville, Marie-Eve Boivin, en raison de la demande croissante que l’organisme reçoit pour de l’aide alimentaire. C’est pourquoi il travaille sur un projet pilote de frigo communautaire scolaire, une première sur le territoire.

« Nous sommes à réunir le financement pour aller de l’avant avec ce projet en 2023-2024. D’ici Noël, on devrait être en mesure d’implanter un frigo communautaire scolaire à la polyvalente des Rivières », dévoile Mme Boivin qui n’est pas seule dans cette initiative.

Le CISSS de la Côte-Nord et le Centre de services scolaire (CSS) de l’Estuaire sont deux partenaires importants.

Le réfrigérateur sera accessible à tous. Il s’inspirera du concept de frigo communautaire implanté dans toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord, mais entre les murs de l’école.

Le Centre d’action bénévole va plus loin que juste son installation. « On veut créer un groupe de bénévoles qui cuisineront pour le frigo scolaire. De la sauce à spaghetti, des sous-marins, de la pizza, plusieurs repas seront préparés et disposés dans le frigidaire à la portée des étudiants », explique la directrice générale.

Le nombre de cuisines collectives annuelles dépendra des aides financières qui seront octroyées au projet. Les dons de particuliers seront aussi prisés pour bien garnir l’équipement réfrigéré.

« Parfois, on peut prendre conscience qu’on pourrait donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin au lieu de la jeter à la poubelle. Si on a un reste et on sait qu’on ne le mangera plus, on peut aller le porter dans le frigo communautaire scolaire. Ça évite le gaspillage alimentaire et ça permet de donner au suivant », ajoute Marie-Eve Boivin.

D’autres initiatives

D’autres initiatives sont aussi à la disposition des enfants pour leur éviter d’avoir le ventre vide sur les bancs d’école.

On parle ici du projet Nourris ton cerveau qui existe depuis bon nombre d’années et qui permet de fournir des collations santé quatre fois par semaine dans toutes les écoles primaires du secteur est de la Haute-Côte-Nord, soit de Colombier à Longue-Rive.

Les familles plus démunies ne sont pas ciblées. Les fruits, légumes, fromages et autres aliments bons pour le bedon sont offerts à tous ceux qui lèvent la main. Ça permet de s’assurer que tous y trouvent leur compte, sans discrimination.

Ce projet se réalise aussi en partenariat avec le CISSS de la Côte-Nord et le CSS de l’Estuaire.

De son côté, Le Nordest joue un rôle en termes de gestion du budget et d’achat de produits auprès de ses fournisseurs, notamment.