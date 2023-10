Des salles de quilles de la Côte-Nord mieux équipées pour les personnes handicapées

Quatre salles de quilles de la Côte-Nord sont désormais mieux équipées pour les personnes handicapées et la population à mobilité réduite. Elles ont obtenu chacune une nouvelle rampe de lancement.

C’est l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord (ARLPHCN) qui est au cœur de ce projet visant à encourager le loisir des quilles ainsi que les effets bénéfiques engendrés sur la santé mentale et physique des personnes ciblées.

Les salles de quilles de Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre sont celles ayant été choisies par l’Association. Selon l’ARLPHCN, renouveler à neuf l’équipement permettra aux joueurs d’apprécier encore plus cette activité en plus d’améliorer leur jeu.

« Sans cette rampe, il est difficile pour des personnes avec différents types d’handicaps et à mobilité réduite de pouvoir jouer » cite Céline Archambault, directrice régionale de l’ARLPHCN. Ce geste sensibilise aussi les salons de quilles à l’importance de continuer à rendre accessible leurs établissements à cette clientèle (stationnement, rampe d’accès aux pistes, toilettes, entrée, etc.). »

L’utilisation d’une rampe de lancement est autorisée pour les personnes n’ayant pas les capacités nécessaires d’effectuer un lancer à la main.

Elle peut être utilisée debout ou assis et elle est placée devant le joueur en ligne directe avec les quilles pour donner une légère poussée à la boule qui descend le long de la rampe.

Cette dernière est mobile, déplaçable sur les pistes pendant la période de jeu.

Tournoi régional annuel

C’est dans le cadre de son tournoi de quilles régional annuel et grâce à une aide financière permettant l’acquisition d’équipements adaptés que ce projet a pu être réalisé.

Le tournoi de quilles régional annuel de l’ARLPHCN, lié à la fête d’Halloween, connaît un franc succès. À tous les mois d’octobre, il rassemble une douzaine d’organismes membres à travers la région qui œuvre auprès des personnes handicapées.

Les participants jouent 2 parties, partagent un repas ensemble et ont la chance de gagner des prix.