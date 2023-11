La Côte-Nord se mêle du Plan Nature 2030 de la CAQ

Une quarantaine d’organisations d’un bout à l’autre du territoire nord-côtier ont répondu positivement à l’invitation d’Environnement Côte-Nord à mettre leur grain de sel dans l’élaboration de l’ambitieux Plan Nature 2030 de la CAQ.

L’activité de mobilisation régionale et de réflexion sur le Plan Nature 2030 s’est tenue le 2 novembre au Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord, à Sept-Îles. La réponse a ravi les organisateurs. “Les gens se sont déplacés, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de la Minganie… La présence de représentants de 40 organisations de l’ensemble de la Côte-Nord a permis d’avoir une diversité d’idées et d’opinions”, relate Caroline Cloutier, directrice générale adjointe du conseil régional en environnement (Environnement Côte-Nord).

Le monde municipal, la grande industrie, les organismes en environnement et des étudiants du cégep se sont assis aux mêmes tables pour échanger.

“Ce n’était pas une consultation à proprement parler, mais un atelier participatif où les personnes présentes ont pu discuter activement. On voulait s’inspirer, que les gens se réseautent. La Côte-Nord est grande. Les gens se parlent, mais notre région, c’est plusieurs régions en une. Un événement comme ça permet de se mettre en contact”, ajoute Mme Cloutier.

Courtoisie Environnement Côte-Nord.

La présence des étudiants du cours Évolution et diversité du vivant du Cégep de Sept-Iles a donné une autre dimension aux échanges. “Une quarantaine de jeunes de 18, 19 ans sont venus participer à des ateliers. On parle énormément de la jeunesse et on tenait à l’avoir a nos côtés. Cet apport de sang neuf a été vraiment intéressant et ça a lancé un message à tous les participants.”

L’activité de Sept-Iles est un des 17 rendez-vous régionaux sur la biodiversité qui apportera de l’eau au moulin pour la conception d’un Plan Nature en phase avec les enjeux et réalités régionales. L’échéancier est serré, car le Plan Nature est attendu au début de l’année 2024.

“Tout a été écrit, capté, synthétisé et tout ça sera envoyé vendredi au ministère de l’Environnement, de la Lutte aux Changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Nous nous assurons que tout ce qui a été dit soit relayé pour que la voix de la Côte-Nord soit entendue”, insiste Caroline Cloutier.

Environnement Côte-Nord souhaite également “surfer” sur la vague initiée par cette rencontre.

“L’excuse du Plan Nature nous a permis de se réunir, mais il y a d’autres belles choses qui s’en viennent”, glisse Mme Cloutier. Un portrait des initiatives actuelles en faveur de la biodiversité et la création du collectif Les Alliés de la biodiversité font partie du plan de match pour 2024-25.

Courtoisie Environnement Côte-Nord.

“On travaille d’abord à un portrait de tout ce qui se fait à l’égard de la biodiversité. Qui fait quoi, quels sont nos angles morts? C’est la première étape. Les Alliés de la biodiversité, c’est un démarche qui va nous permettre d’aller chercher la mobilisation des organisations. Les gens se sont déplacés, nous ont dit leurs préoccupations, leurs besoins. On leur demande maintenant de s’engager pour une mise en œuvre d’action, pour travailler ensemble. L’intérêt des acteurs est là, on a senti l’urgence d’agir”, conclut Caroline Cloutier.

Des annonces seront faites sous peu.