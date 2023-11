L’artiste L’Blond se lance dans son patelin 

C’est à la bibliothèque Jean-Marie Delaunay de Portneuf-sur-Mer, que Dario Émond dit L’Blond, a lancé sa toute première exposition solo le 12 novembre. Au-delà de 30 œuvres ont été exposées au public, qui a généreusement répondu à l’invitation initiée par le comité de la bibliothèque locale.

Aux dires du principal intéressé et des bénévoles rencontrés sur place par le Journal, les retrouvailles des locaux avec un fils du village, furent un moment spécial, voire émouvant.

Bien qu’il soit résident de Forestville depuis plusieurs années, celui qu’on appelle L’Blond depuis toujours, n’a pas été oublié, loin de là.

Une quarantaine de personnes se sont déplacées entre 14 h et 17 h, pour échanger avec l’artiste multidisciplinaire, et surtout admirer son travail, duquel transpirent sa très grande sensibilité, son esprit libre et surtout son amour de l’humain dans toute sa dimension.

De ses premiers ébats artistiques comme musicien, L’Blond a conservé son attirance pour les rock stars, les grands artistes qui transcendent leur art. Mais ne vous méprenez point, les paysages rupestres, les personnages inventés ou connus aux traits bruts sont également sa marque de commerce.

Amoureux de la vie et humble dans sa démarche, il souhaite toucher les gens avant toute chose. « Je suis inspiré par des gens, par la vie en général », dira celui qui partage la vie de l’artiste-peintre Linda Isabelle.

L’appel

C’est au retour d’un séjour en Alsace avec son amoureuse, qu’il a senti le besoin de peindre. « J’ai vu plein d’œuvres de différents artistes et j’ai dit à Linda, j’ai quelque chose à livrer, je dois le faire. »

L’intérêt des amateurs se manifeste de plus en plus selon L’Blond, qui confirme plusieurs commandes à son carnet, ce qui n’est pas pour lui déplaire.

Le cinéma, le airbrush, l’aérographe, la peinture à l’huile puis à l’acrylique, l’artiste n’a pas de temps à perdre, crée au gré de ses humeurs et se laisse porter par la vague, lui qui connaît plus que quiconque la valeur du temps et la fragilité de la vie.