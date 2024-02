Plus de restaurant à l’auberge La Galouïne

Après plus de 20 ans en restauration, Paryse Deschênes et Martin Brisson ferment définitivement les portes du volet restauration de La Galouïne.

Actuellement en rénovation, la salle à manger sera transformée en hébergement afin d’ajouter deux chambres à l’offre déjà en place de l’Auberge.

« C’est déjà tout démoli et l’équipement est tout parti, et la réception sera relocalisée à l’avant », raconte Paryse Deschênes, copropriétaire de l’Auberge La Galouïne.

Mais ce n’est toutefois pas la fin de la nourriture à l’auberge qui se concentrera sur l’hébergement et les produits maison Terroir Boréal.

De restaurateurs à aubergistes

Le complexe sera réaménagé pour laisser place à une cuisine avec un fumoir, et une boutique plus vaste.

La gamme de produits Terroir Boréal élaborée par le chef Brisson demeurera le fer de lance de l’entreprise, bonifiée d’un fumoir à viande installé dans la partie cuisine afin de poursuivre le service de déjeuners destiné aux hôtes des aubergistes.

« On cuisine beaucoup avec les produits de la forêt boréale, comme des confits, des tartinades et des mélanges d’épices et depuis trois ans, nous nous sommes alliés avec Océan de saveurs de Gaspésie qui récolte les algues du Saint-Laurent », divulgue Paryse Deschênes.

Le saumon fumé et le canard mariné, offerts au restaurant, seront désormais vendus seulement sous vide. Quant à l’avenir des sauces, leur sort sera scellé au printemps. « On va voir au mois de mai ce que Martin va faire là-dessus », affirme-t-elle.