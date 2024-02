Action-Chômage Côte-Nord à Ottawa pour demander la réforme de l’assurance-emploi

À la veille du dépôt du budget fédéral, 200 militants de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick se sont rendus au bureau du ministre de l’Emploi, Randy Boissonnault, à Gatineau dont quelques membres d’Action-Chômage Côte-Nord.

Après une saison de travail 2023 particulièrement cataclysmique pour les travailleurs saisonniers de la province y compris de la Côte-Nord, l’accès aux prestations d’assurance-chômage continue d’être torpillé par le cumul d’heures insuffisant menant à l’épisode connu du Trou Noir.

« Seuls 40 % des chômeuses et des chômeurs se qualifient pour des prestations. C’est complètement inacceptable. Il nous faut une assurance qui couvre vraiment celles et ceux qui perdent leur emploi », affirme Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord–CSN et porte-parole de l’Alliance interprovinciale pour l’assurance-emploi.

Plusieurs membres d’Action-Chômage Côte-Nord ont fait spécialement le déplacement à Ottawa aujourd’hui pour défendre les travailleurs nord-côtiers.

« L’industrie saisonnière de la Côte-Nord a besoin de ses travailleurs qualifiés. Si on veut garder nos travailleurs en région, si on veut garder l’industrie saisonnière qui fournit du poisson, des fruits de mer, du bois et une attractivité touristique à toute la province, alors il faut soutenir les travailleurs pendant la saison morte avec une assurance-emploi adaptée », explique Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord.

Action-Chômage Côte-Nord s’allie à la CSN et aux autres centrales syndicales pour demander au gouvernement l’ajout de 15 semaines de prestations pour régler le problème du « Trou Noir » et donner une admissibilité au régime après 420 heures ou 12 semaines de travail assurable.