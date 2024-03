Grosse victoire pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a signé l’une de ses victoires les plus importantes de la saison, mercredi soir, quand il a doublé les Voltigeurs de Drummondville par le pointage de 4-2 devant une salle comble de 3042 spectateurs au centre Henry-Leonard.

Confrontés à leurs plus sérieux aspirants au classement général, les meneurs du cumulatif n’ont pas raté leur coup à l’occasion de ce match de « quatre points », qui leur permet de prendre une sérieuse option sur le championnat de la saison régulière.

Grâce à ce 49e triomphe de la campagne, le Drakkar accroît, du même coup, son avance à 13 points sur leurs rivaux du Centre-du-Québec. Le chiffre magique pour l’ultime conquête est maintenant de deux victoires.

Les deux formations ont vite affiché leurs couleurs dès le départ et le niveau de jeu a vite monté d’un cran sur la patinoire. Les amateurs présents ont eu droit à un excellent spectacle et ce, du début jusqu’à la toute fin.

Les locaux ont ouvert le pointage, en première période, par l’entremise de Jules Boilard avant de voir le capitaine Isaac Dufort doubler l’avance des siens au milieu du deuxième engagement.

Gravel

Tirant de l’arrière 2-1 après 40 minutes, les visiteurs ont profité d’un revirement ennemi pour créer l’égalité à deux partout avant de voir l’attaquant Louis-Charles Plourde redonner les devants aux Baie-Comois avec un tir d’un angle difficile, qui a surpris le gardien Riley Mercer.

Première étoile de la rencontre, son vis-à-vis Charles-Édward Gravel (32 arrêts) a également été un rouage clé dans cette 26e victoire du navire à domicile. Le numéro 31 a été alerte et brillant durant toute la soirée.

« C’était un gros match. Il y avait beaucoup d’ambiance et c’était pas mal le fun », a vite reconnu l’homme masqué. « Les bonnes équipes doivent trouver un moyen de battre les gros clubs et c’est ce que nous avons fait ce soir », a ajouté le cerbère de 19 ans.

Bon spectacle

S’il s’agit d’un match prélude aux prochaines séries éliminatoires, les partisans du Drakkar ne devraient pas trop s’ennuyer au cours des futures semaines. Ils viennent d’en avoir un bel avant-goût.

« Un très bon match de hockey entre deux très bonnes équipes et c’est toujours plaisant de faire partie de cela. Tout le monde était prêt des deux côtés et nos joueurs ont été en mesure de répondre à l’appel », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Tout en reconnaissant le bel effort collectif de sa troupe, l’entraîneur-chef a évidemment souligné le brio de ses défenseurs et de son gardien. « L’attaque est là pour marquer des buts, mais les championnats se gagnent par le bon travail de la défensive. »

Avec sept parties à disputer, le Drakkar n’a plus besoin que de deux gains pour concrétiser la conquête du titre. « On va continuer de vivre dans le moment présent comme nous l’avons fait toute l’année. On sait compter, mais on va prendre les choses une à la fois », a répété le dirigeant.

En vitesse

Julien Paillé (dans la dernière seconde du match) a complété le pointage pour les vainqeuurs. Lukas Landry et Noah Reinhart ont sonné la riposte des Voltigeurs.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Drakkar franchit le cap des 100 points au classement général. Son record est de 108 (en 72 parties) réalisé au cours de la saison 2002-2003. Il a fracassé l’ancienne marque de 99 obtenue au cours de la campagne 2015-2016.

Les joueurs locaux seront de retour devant leurs partisans, samedi après-midi (16 h), pour accueillir l’une des équipes de l’heure dans le circuit, les Saguenéens de Chicoutimi.