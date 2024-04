Tournoi Vieux Poêle : une formule qui continue de plaire

Le tournoi de hockey Vieux Poêle de Forestville en était à sa cinquième édition les 5 et 6 avril. Près de 70 joueurs de 17 à 65 ans ont participé à cet événement à la formule gagnante.

Le tournoi est différent de tous ceux organisés durant l’année, notamment pour sa façon de créer les équipes. Les joueurs s’inscrivent individuellement et les équipes sont formées par les organisateurs.

« On avait six équipes cette année. On les divise pour qu’elles soient de force égale sur papier. Sur la glace, on ne peut pas savoir comment ça va se passer », explique Michel Canuel, un des responsables du tournoi avec Patrick Lafontaine et Jimmy Tremblay.

Pour cette 5e édition, ce sont les Bleus qui ont remporté les grands honneurs. Ils ont épaté la galerie, qui ne croyait pas en ses chances de se rendre jusqu’à la fin. Les Blancs n’ont pas été en mesure de les vaincre en finale.

Quelques tuiles ont bien failli tomber sur la tête de l’événement, dont la panne d’électricité qui s’est prolongée jusqu’à 16 h le vendredi. Mais, tout s’est bien terminé.

« On espère revenir l’an prochain », divulgue M. Canuel, qui se réjouit du succès du tournoi concluant la saison des activités sur la glace du Complexe Guy-Ouellet.

C’est l’équipe des Blancs qui s’est rendue en finale sans réussir à remporter contre les vainqueurs. Photo courtoisie