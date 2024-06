Championnats canadiens de judo : le cœur rempli d’apprentissages pour Baie-Comeau

Du 24 au 26 mai, le Club de judo de Baie-Comeau a été représenté par sept judokas lors des championnats canadiens 2024.

L’événement qui se déroulait au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal n’a pas proclamé de champions ni remis de médailles aux combattants nord-côtiers. « Les athlètes du Club n’ont pas été déclassés, loin de là », mentionne Robin Gagné, directeur technique et sensei du Club de judo de Baie-Comeau. « Le parcours d’un combattant n’est pas toujours une ligne droite, il faut seulement retourner au dojo et peaufiner le travail », ajoute-t-il fièrement.

Une neuvième place a été décernée aux frères Machiel et Cadel Talbot dans leur catégorie respective. Même scénario dans les classes féminines pour Charlotte Roberge-Poitras et Rosalie Trotier. Samuel Roberge-Poitras a terminé au 13e rang dans sa catégorie. Alexis Brassard et Caroline Lessard n’ont pas tiré leur épingle du jeu, mais ce n’est que partie remise, selon leurs entraîneurs, Josianne Gagné, Stéphane Talbot et Robin Gagné.