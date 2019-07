La Ligue de balle HCN frappe dans le mile avec le projet Coup sûr

Forestville – La ligue de balle HCN a obtenu une aide financière de 2 280 $ du conseil des maires de la MRC dans le cadre du Fonds de soutien au développement des communautés en santé. Cette enveloppe permettra à l’organisation de se procurer de l’équipement et ainsi poursuivre la promotion de ce sport pour en assurer la pérennité.

Le projet Coup sûr soumis par l’organisation qui a fait renaître il y a six ans, l’intérêt pour ce sport jadis très populaire, permettra de favoriser le recrutement de nouveaux joueurs, promouvoir les saines habitudes de vie et faire découvrir la balle donnée à un nouveau public qui n’aurait peut-être pas osé s’exécuter devant des spectateurs.

Sport accessible à tous, la balle réunit des gens de tous les milieux et de tous les âges, ce qui en fait un attrait non négligeable. « À Forestville, la population ne réalise pas toujours à quel point nous sommes chanceux, dit Joany Hovington. Les joueurs de balle molle peuvent utiliser à leur guise l’un des plus beaux terrains de balle de la région, et en plus de ça, nous serons maintenant équipés d’une cage de frappe et d’un lance-balle ».

Puisque la Ligue de balle HCN doit défrayer 20 % (près de 570 $) des coûts du projet Coup sûr, une levée de fonds sera organisée au courant de l’été.

Quant aux nouvelles acquisitions, la cage de frappe sera installée pour la saison à proximité du terrain de balle du parc Charles-Lapointe et disponible en tout temps, alors que le lance-balle, doté de roulettes pour faciliter le transport, pourra être utilisé selon un horaire de location prédéterminé afin de minimiser les risques de bris.

Un sport populaire

À l’aube de la 6e saison, la Ligue de balle HCN compte 12 équipes inscrites en saison régulière, soit une de plus que l’an dernier. Sept équipes féminines (3 dans la classe A et 4 dans la classe B) sont de retour cette année alors que du côté des hommes, une nouvelle formation s’est ajoutée aux 4 groupes de vétérans qui évoluent avec la ligue depuis quelques saisons déjà.

La saison 2019 a pris son envol le 3 juin dernier et devrait s’étirer jusqu’au 29 août alors que se jouera la dernière finale des séries. À travers ces 3 mois d’opération, l’organisation prévoyait la tenue du Tournoi mixte qui avait lieu du 28 au 30 juin et du Tournoi de la Ligue prévu les 2-3 et 4 août.

La saison 2019 sera clôturée par le retour du légendaire Match des Étoiles et la soirée de festivités dont la date reste à déterminer.

Le conseil d’administration est composé de Patrick Lafontaine, président, Frédéric Morneau, vice-président, Candy Tremblay, trésorière, Kim Bouchard, secrétaire, Joany Hovington, Jimmy Tremblay et Marc-André Briand, administrateurs.

Source: Kim Bouchard