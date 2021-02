Érik Langelier : roi de la production vidéo

Le Forestvillois Érik Langelier a commencé à jouer de la guitare à 16 ans, mais, près de 15 ans plus tard, il fait sa marque en partageant deux de ses passions : la musique et la production audiovisuelle. C’est à coup de vidéos musicales au montage visuel éclatant qu’il fait plaisir à lui-même ainsi qu’à ses abonnés.

C’est vers l’âge de 19 ans, lors de ses études en électronique industrielle, qu’il s’est muni de matériel de studio pour réaliser ses propres vidéos.

« Je me souviens que ça me stressait beaucoup de partager ce que j’avais réalisé. Je ne m’assumais pas encore et j’avais peur de l’opinion des gens », se remémore Érik Langelier.

Au fil des années, il a pris de l’assurance et aujourd’hui, il le fait pour son plaisir sans se soucier réellement du jugement.

Toutefois, la pluie de commentaires, majoritairement positifs et constructifs, qu’il reçoit le touche à chaque fois. « Surtout quand ils viennent de mes amis musiciens qui, il faut le dire, ont plus le sens critique », précise-t-il.

Jusqu’à ce jour, la chaîne YouTube du Forestvillois compte 60 vidéos, parmi lesquelles on retrouve des reprises de chansons et une dizaine de compositions. Réaliser une vidéo peut lui prendre en moyenne 30 heures de travail, dont 28 heures de production audiovisuelle.

Quand il s’agit d’une composition, on doit ajouter le temps d’écriture des paroles et d’arrangement de la musique.

Mais, c’est une de ses réalisations personnelles qui le rend le plus fier.

« J’ai écrit la chanson Mini-nous qui est une pièce pour notre futur enfant à ma conjointe Roxanne et moi. J’ai vraiment travaillé le texte pour bien placer les mots. C’est une de mes chansons les plus sérieuses que j’ai faites et c’est beaucoup plus intime », dévoile le musicien qui partage la vedette avec son chien et ses poules dans quelques vidéos.

Érik Langelier ne se fixe pas d’objectifs précis quant à sa passion. Il laisse sa créativité s’exprimer et il ne se fie pas au nombre de vues.

Il se penche présentement sur une nouvelle composition et un de ses projets à long terme est la production d’un album complet de pièces de son cru. « Un rêve qui se réalisera peut-être un jour », conclut-il.