La Fête du Miel, un événement régional unique

Herbamiel de Sacré-Cœur ouvre à nouveau ses portes à l’occasion de la 8e Fête du Miel qui se tiendra ce samedi 21 septembre, de 10h à 17h. Cet événement se renouvelle d’année en année, bonifié par les échanges et la sensibilisation entre le monde des abeilles et le grand public, grâce à l’expertise reconnue de Marie-Pierre Fortier, dont l’entreprise célèbre ses 15 ans d’existence.

Beau temps mauvais temps, la propriétaire est prête pour faire découvrir aux petits et grands, les différents produits de la ruche et leurs bienfaits autour de différentes activités centrées sur le bien-être et la gourmandise.

L’apithérapie pour se soigner au naturel

Apicultrice depuis 17 ans et fondatrice d’Herbamiel, Marie-Pierre Fortier est une spécialiste de la propolis. Elle est l’une des pionnières de l’apithérapie au Québec. Vice-présidente de l’Association Canadienne d’Apithérapie, elle a participé à plusieurs congrès et formations d’apithérapie au niveau national et international.

Deux visites guidées gratuites seront offertes durant la journée, permettant aux néophytes d’en connaître davantage sur l’apiculture et l’apithérapie. « J’invite les gens à se laisser guider dans le rucher et la miellerie, les abeilles n’auront plus de secrets pour eux », lance-t-elle.

Un dîner imprégné de la thématique du miel sera servi en guise de nouveauté pour cette 8e édition. Les classiques tels que les ateliers de fabrication de bonbons au miel et découverte sur le pollen sont toujours au programme. Jeux, dégustations, cocktail et prix de présence agrémenteront cette journée spéciale.